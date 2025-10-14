 Шэрон Эяль в Баку: Танец как Высокая Мода Духа - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Шэрон Эяль в Баку: Танец как Высокая Мода Духа - ФОТО

First News Media11:45 - Сегодня
Шэрон Эяль в Баку: Танец как Высокая Мода Духа - ФОТО

Её эстетика восхищает Dior. На её постановки пишут рецензии Vogue, The Guardian, Le Monde.

Она творит на грани моды, балета, перформанса и музыкального ритуала. И уже этой осенью — впервые в истории — Шэрон Эяль и её труппа L-E-V выступят в Баку.

1 и 2 ноября 2025 года, на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в рамках Бакинского Международного Фестиваля Искусств BIAF 2025, состоится показ новой постановки “Delay the Sadness” — спектакля, который уже вошёл в анналы современной хореографии.

Когда танец становится откровением

Шэрон Эяль — фигура почти мифическая. За её плечами — годы в легендарной израильской труппе Batsheva, сотрудничество с Охадом Нахариным, создание собственной танцевальной компании L-E-V, турне по крупнейшим театральным столицам мира. Она — голос новой эпохи в танце, в котором тело не только движется, но и думает, чувствует, говорит.

Её постановки словно отрываются от земли. Это не про сюжет — это про ощущение. Про внутреннюю вибрацию, которую невозможно объяснить, но невозможно забыть. Это зрелище, где сливаются хореография, электронная музыка, свет и философия.

“Delay the Sadness” — это новая, глубоко эмоциональная работа Шэрон Эяль и её компании S‑E‑D (в партнёрстве с Гаи Бехар), созданная как исследование внутренней паузы между чувствами. Эта постановка не рассказывает историю в привычном смысле, а создаёт пространство для напряжения, ожидания, противостояния между эмоциями — любовью, утратой, желанием, сопротивлением.

В “Delay the Sadness” танцовщики балансируют на грани синхронности и разрыва: коллективное движение постепенно распадается, уступая место индивидуальным импульсам. Музыкальный партнёр — композитор Йозеф Лаймон — создал саундтрек, который словно пульсирует внутри слушателя, накладываясь на дыхание тела. Костюмы минималистичны, музыка — строгая и гипнотическая, пространство сцены часто растворяется светом и тенью, оставляя ощущение, что зритель находится внутри эмоции, а не просто наблюдает её.

Один из ключевых мотивов — отсрочка печали: способность тела задержать боль, не отпустить её сразу, проживать ту самую секунду между ударом и реакцией. В этом “между” и скрыта сила спектакля.

Показ “Delay the Sadness” в Азербайджане — это премьера мирового масштаба. Только два дня. Только в Баку. Это исключительная возможность для жителей города и его гостей увидеть спектакль, которому впервые аплодировали в Бохуме, в Германии, и теперь мы имеем возможность вновь лицезреть это действо — на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра имени Мирзы Фатали Ахундова.

Бакинская сцена — редкий восточный остров в маршруте Эяль. Это честь, это доверие, это знак того, что Баку входит в глобальный культурный контекст.

Идеально выверенная эстетика постановки органично впишется в пространство Академического драматического театра, наполнив его новой, современной и мощной энергией.

📅 1 и 2 ноября 2025 года
📍 Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр имени Мирзы Фатали Ахундова
🎟 Билеты уже в продаже на BIAF.az от 35 AZN

На правах рекламы

Поделиться:
255

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам Rebuild Karabakh

В мире

Граждане тюркских стран смогут работать в Турции и без ее гражданства

Общество

Стартовал электронный перевод учащихся на 2025–2026 учебный год

Общество

3а 9 месяцев в ДТП с мотоциклами и мопедами погибли 10 человек

Общество

Государственная налоговая служба запустила новый сервис

Фотограф в Баку получил 4 суток ареста за незаконную деятельность и сопротивление полиции

Состоялась церемония открытия 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели

Делегации Азербайджана, Ирана и России осмотрели мост Астарачай и Астаринский грузовой терминал

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Россия освободила экс-директора Театра сатиры

Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных результатов

Опасный TikTok тренд унес жизнь 12-летней азербайджанки в метро Нью-Йорка - ВИДЕО

Продавщица из ЦУМа осуждена за присвоение золота на 103 тысячи манатов

Последние новости

ВОЗ предупреждает о широком распространении устойчивости к стандартным антибиотикам во всем мире

Сегодня, 14:07

Эрдоган: Участие ВС Турции в деятельности оперативной группы по Газе обсуждается

Сегодня, 14:02

Трамп заявил, что ему не нравятся лидеры некоторых стран

Сегодня, 13:58

Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США

Сегодня, 13:55

Государственная налоговая служба запустила новый сервис

Сегодня, 13:50

Фотограф в Баку получил 4 суток ареста за незаконную деятельность и сопротивление полиции

Сегодня, 13:45

Граждане тюркских стран смогут работать в Турции и без ее гражданства

Сегодня, 13:37

30 лет «Caspian Construction Week» - ФОТО

Сегодня, 13:28

Президент: Отрадно, что значение выставки Rebuild Karabakh с каждым годом возрастает

Сегодня, 13:25

Президент Азербайджана: Карабах формируется как пространство устойчивого развития XXI века

Сегодня, 13:22

Состоялась церемония открытия 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели

Сегодня, 13:07

Мирзоян: Обслуживанием TRIPP будет заниматься армяно-американская компания

Сегодня, 13:00

Делегации Азербайджана, Ирана и России осмотрели мост Астарачай и Астаринский грузовой терминал

Сегодня, 12:52

ИИ научился обману и манипуляциям, чтобы побеждать в спорах

Сегодня, 12:48

Ильхам Алиев направил обращение участникам Rebuild Karabakh

Сегодня, 12:42

Борьба с ранними браками: тысячи участниц прошли тренинги

Сегодня, 12:40

Процесс роспуска Минской группы ОБСЕ завершится в декабре

Сегодня, 12:38

Число иностранных студентов в азербайджанских вузах выросло на 32%

Сегодня, 12:32

Министр: Объем транзита казахстанской нефти по БТД может быть увеличен

Сегодня, 12:28

В Таджикистане начались совместные учения ОДКБ

Сегодня, 12:25
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10