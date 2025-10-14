Шэрон Эяль в Баку: Танец как Высокая Мода Духа - ФОТО

Её эстетика восхищает Dior. На её постановки пишут рецензии Vogue, The Guardian, Le Monde.

Она творит на грани моды, балета, перформанса и музыкального ритуала. И уже этой осенью — впервые в истории — Шэрон Эяль и её труппа L-E-V выступят в Баку.

1 и 2 ноября 2025 года, на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в рамках Бакинского Международного Фестиваля Искусств BIAF 2025, состоится показ новой постановки “Delay the Sadness” — спектакля, который уже вошёл в анналы современной хореографии.

Когда танец становится откровением

Шэрон Эяль — фигура почти мифическая. За её плечами — годы в легендарной израильской труппе Batsheva, сотрудничество с Охадом Нахариным, создание собственной танцевальной компании L-E-V, турне по крупнейшим театральным столицам мира. Она — голос новой эпохи в танце, в котором тело не только движется, но и думает, чувствует, говорит.

Её постановки словно отрываются от земли. Это не про сюжет — это про ощущение. Про внутреннюю вибрацию, которую невозможно объяснить, но невозможно забыть. Это зрелище, где сливаются хореография, электронная музыка, свет и философия.

“Delay the Sadness” — это новая, глубоко эмоциональная работа Шэрон Эяль и её компании S‑E‑D (в партнёрстве с Гаи Бехар), созданная как исследование внутренней паузы между чувствами. Эта постановка не рассказывает историю в привычном смысле, а создаёт пространство для напряжения, ожидания, противостояния между эмоциями — любовью, утратой, желанием, сопротивлением.

В “Delay the Sadness” танцовщики балансируют на грани синхронности и разрыва: коллективное движение постепенно распадается, уступая место индивидуальным импульсам. Музыкальный партнёр — композитор Йозеф Лаймон — создал саундтрек, который словно пульсирует внутри слушателя, накладываясь на дыхание тела. Костюмы минималистичны, музыка — строгая и гипнотическая, пространство сцены часто растворяется светом и тенью, оставляя ощущение, что зритель находится внутри эмоции, а не просто наблюдает её.

Один из ключевых мотивов — отсрочка печали: способность тела задержать боль, не отпустить её сразу, проживать ту самую секунду между ударом и реакцией. В этом “между” и скрыта сила спектакля.

Показ “Delay the Sadness” в Азербайджане — это премьера мирового масштаба. Только два дня. Только в Баку. Это исключительная возможность для жителей города и его гостей увидеть спектакль, которому впервые аплодировали в Бохуме, в Германии, и теперь мы имеем возможность вновь лицезреть это действо — на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра имени Мирзы Фатали Ахундова.

Бакинская сцена — редкий восточный остров в маршруте Эяль. Это честь, это доверие, это знак того, что Баку входит в глобальный культурный контекст.

Идеально выверенная эстетика постановки органично впишется в пространство Академического драматического театра, наполнив его новой, современной и мощной энергией.

📅 1 и 2 ноября 2025 года

📍 Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр имени Мирзы Фатали Ахундова

🎟 Билеты уже в продаже на BIAF.az от 35 AZN

