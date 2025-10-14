Скорая помощь экстренно приняла роды на дому в Баку - ФОТО

В Хазарском районе бригада скорой помощи, выехавшая по вызову, приняла роды у женщины прямо на дому.

На месте вызова медицинский персонал принял роды у 27-летней женщины на 38-й неделе беременности - начальная стадия родов прошла непосредственно в жилом помещении, после чего процесс контролировался в автомобиле скорой помощи, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу TƏBİB.

После оказания матери и новорождённому необходимой первичной медицинской помощи, их транспортировали в соответствующее медицинское учреждение.

В настоящее время лечение матери и ребёнка продолжается в Хазарском медицинском центре - мальчик родился весом 3 кг 150 г, ростом 50 см, cостояние обоих оценивается как удовлетворительное.