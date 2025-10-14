3а 9 месяцев в ДТП с мотоциклами и мопедами погибли 10 человек

Дорожно-транспортные происшествия, происходящие из-за нарушений правил дорожного движения водителями мопедов и мотоциклов, число которых стремительно растёт, к сожалению, нередко приводят к человеческим жертвам.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям мотоциклов и мопедов, которых призывают соблюдать правила.

За 9 месяцев текущего года с участием этого вида транспорта произошло 32 ДТП, в результате которых 10 человек погибли, а 26 получили травмы различной степени тяжести - эти показатели свидетельствуют о том, что дисциплина водителей двухколёсных транспортных средств остаётся на неудовлетворительном уровне.

Подчеркивается, что некоторые водители, пренебрегая правилами безопасности на дорогах и совершая опасные манёвры, подвергают риску жизнь как свою, так и других участников движения – к сожалению, во многих таких случаях всё заканчивается сожалениями и потерями, но это уже ничего не меняет.

Отмечается, что подобное безответственное поведение также формирует у других участников движения негативное мнение о водителях мотоциклов и мопедов.

«Водители мотоциклов, мопедов и других подобных двухколёсных транспортных средств должны строго соблюдать правила дорожного движения и безопасности, не использовать незарегистрированные транспортные средства и ездить только с необходимыми средствами защиты, не подвергая риску свою жизнь и жизнь других участников движения», - отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.