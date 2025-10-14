Фотограф в Баку получил 4 суток ареста за незаконную деятельность и сопротивление полиции

В центре Баку задержан мужчина за незаконную уличную торговлю.

Как стало известно «Qafqazinfo», в Сабаильском районе столицы, на улице Нигяр Рафибейли — недалеко от Площади фонтанов был задержан 24-летний мужчина, занимавшийся уличной фотосъёмкой без соответствующего разрешения и документов.

Задержанный, 2001 года рождения, Ф.К. (имя изменено), во время проверки документов проявил агрессию, оказал сопротивление сотрудникам полиции и публично выражался нецензурной бранью.

В отношении нарушителя общественного порядка был составлен протокол в 9-м полицейском отделении Сабаильского РУП, после чего материалы дела направлены в суд.

На заседании Сабаильского районного суда молодой человек заявил, что не знал о необходимости получения разрешения для уличной деятельности и выразил раскаяние за своё поведение.

Суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства и назначил наказание в виде 4 суток административного ареста.