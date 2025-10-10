 Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу | 1news.az | Новости
Общество

Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу

Феликс Вишневецкий18:25 - Сегодня
Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу хирурга Сянана Мехтиева, ранее арестованного по факту смерти Назрин Мансурлу, впавшей в кому после проведенной им операции на носу.

Сегодня в Насиминском районном суде под председательством судьи Солмаз Мустафаевой был оглашён приговор, согласно которому С.Мехтиев был приговорён к 2 годам лишения свободы, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

С.Мехтиев будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима – отметим, что на предыдущем процессе государственный обвинитель требовал назначить хирургу 4 года 9 месяцев лишения свободы.

Напомним, что 12 января 2025 года Назрин Мансурлу (1995 г.р.) скончалась в больнице из-за резкого ухудшения состояния после ринопластики. По данному факту было возбуждено уголовное дело Насиминской районной прокуратурой, расследование которого завершено. Следствием было установлено, что 3 января С.Мехтиев допустил ошибки при проведении риносептопластики Назрин Мансурлу, что привело к её смерти. На основании собранных доказательств хирургу было предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса Азербайджана (небрежность, повлекшая смерть пострадавшего), и уголовное дело было направлено в соответствующий районный суд для рассмотрения.

