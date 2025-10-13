Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных результатов
49-летний житель Баку, предприниматель и спортсмен Фаик Б., сдал обычный анализ крови - и получил неожиданный повод для тревоги.
Его показатель гомоцистеина, важного сердечно-сосудистого маркера, в одной лаборатории составил 21.58 мкмоль/л - уровень, при котором врачи обычно назначают лечение.
Однако уже через два дня, в другой лаборатории, результат оказался в четыре раза ниже - 5.92 мкмоль/л.
Разброс между результатами одного и того же анализа поставил закономерный вопрос: насколько можно доверять лабораторной диагностике в Азербайджане?
Шесть анализов - шесть разных цифр
Чтобы убедиться в точности данных, мужчина сдал кровь повторно - сразу в нескольких известных лабораторных сетях.
Результаты оказались шокирующими:
|
№
|
Лаборатория
|
Дата
|
Результат (мкмоль/л)
|
Оценка
|
1
|
Referans – Nasimi filial
|
15.03.2025
|
12.71
|
|
2
|
Referans – Nasimi filial
|
27.09.2025
|
21.58
|
Критическое повышение
|
3
|
Referans – Merkezi filial
|
29.09.2025
|
18.82
|
Подтверждение угрозы.
|
4
|
Saglam Ailə - Dillər Universitet
|
29.09.2025
|
5.92
|
Идеальный уровень (Опровержение).
|
5
|
Saglam Ailə - Dillər Universitet
|
29.09.2025
|
10.00
|
Перепроверка после обращения пациента
|
6
|
Medi Club
|
30.09.2025
|
12.00
|
Субоптимальный уровень (Рабочая база).
Разница между 21.58 и 5.92 - почти четырёхкратная. Для пациента это не просто цифры, а решения о лечении, приёме препаратов и оценке рисков для сердца.
Цена одной ошибки
Ошибочный анализ может обернуться реальными последствиями:
Ненужное лечение: пациент готовился начать приём высоких доз витаминов группы B, которые при нормальном уровне могли быть вредны.
Психологический стресс: ложный диагноз вызвал тревогу и страх.
Падение доверия: если базовые тесты показывают четырёхкратный разброс, возникает сомнение во всей системе лабораторной диагностики.
По мнению привлечённых экспертов - терапевтов и кардиологов, столь сильный разброс значений в шести проведённых анализах не может быть объяснён состоянием пациента. Две из полученных цифр - 18,82 и 21,58 мкмоль/л - специалисты назвали результатом грубой преаналитической ошибки.
Гомоцистеин - один из самых нестабильных показателей крови: если пробу не охладить и не центрифугировать сразу после забора, ферменты продолжают вырабатывать это вещество уже в пробирке, искусственно повышая результат. Вероятнее всего, в одной из лабораторий не был соблюдён строгий протокол обработки образцов, что и привело к искажению данных.
Как отмечают эксперты, реальный уровень гомоцистеина у пациента определить точно невозможно, но, по предварительным оценкам, он ближе к 12,0 мкмоль/л - это субоптимальное, но не критическое значение, которое требует наблюдения, а не срочного лечения.
«Когда лаборатория ошибается, страдает не только цифра в анализе - страдает доверие. Пациента с нормальным сердцем могут направить на ненужное, дорогостоящее, а порой и инвазивное лечение только потому, что пробирка не была правильно охлаждена», - поясняет один из терапевтов, участвовавших в экспертной оценке.
Этот случай, по мнению врачей, подчёркивает необходимость строгого контроля качества на всех этапах лабораторных исследований - от забора образца до интерпретации результата. Именно точность и прозрачность лабораторных процедур формируют основу доверия к медицинской системе и напрямую влияют на здоровье пациентов.
Редакция 1news.az направила запрос в Министерство здравоохранения по поводу разбежки лабораторных результатов.
Ответ предоставлен Научно-исследовательским институтом Медицинской Профилактики им.В.Ахундова:
"Различие в результатах анализов, полученных в разных клиниках, может быть связано с целым рядом факторов.
На результаты лабораторных исследований влияют время взятия образца, условия транспортировки и хранения, используемое оборудование, качество реагентов и методика лабораторного исследования.
Кроме того, на показатели могут воздействовать и индивидуальные обстоятельства пациента: приём пищи, употребление лекарств, физическое или эмоциональное напряжение перед сдачей анализа.
Также возможно расхождение результатов, если один и тот же анализ проводится в разных лабораториях с использованием различных методов или единиц измерения.
Поэтому, оценивая результаты, важно смотреть не на один показатель, а на общую клиническую картину.
Если гражданин сталкивается с подобной ситуацией, в первую очередь следует обсудить результаты с лечащим врачом. При необходимости анализ можно повторить в надёжной и аккредитованной лаборатории.
Точность лабораторных данных зависит не только от технических и методологических процессов внутри лаборатории, но и от соблюдения качества на всех этапах - от взятия до транспортировки образца.
Только при соблюдении всех этих условий результаты могут считаться достоверными. Окончательное решение всегда принимает врач, исходя не только из лабораторных данных, но и из общего состояния пациента и его медицинской истории".
Гражданин имеет право знать правду о своем здоровье
Случай Фаика Б. стал тревожным сигналом.
По мнению пациента, должны оперативно отреагировать на этот инцидент и принять меры системного характера. В частности:
Гражданин, столкнувшийся с критическим разбросом результатов лабораторных анализов, считает, что на инцидент необходимо немедленно отреагировать и принять системные меры.
Он настаивает на экстренном аудите протоколов: проверке работы всех крупных лабораторных сетей, особенно соблюдения преаналитических процедур при исследовании нестабильных биомаркеров, таких как гомоцистеин или лактат.
Кроме того, по его мнению, следует усилить сертификацию: ужесточить требования к аккредитации лабораторий, где проводятся критически важные кардиологические и метаболические анализы, чтобы исключить ошибки и разброс результатов.
Гражданин также подчёркивает необходимость защиты пациентов. По его мнению, должен быть создан прозрачный механизм, позволяющий людям, столкнувшимся с явными ошибками, получать достоверные данные и проходить повторное тестирование в эталонных лабораториях без дополнительных расходов.
Он напоминает, что граждане Азербайджана имеют право на точные медицинские данные. Когда лабораторная система даёт сбой, под угрозу ставится не только диагноз - это подрывает доверие к медицине и угрожает безопасности каждого пациента.
Этот случай показал, насколько важен жёсткий контроль качества лабораторной диагностики и прозрачность для граждан.
Пациенты вправе знать, каким стандартам соответствует лаборатория, где они сдают анализы, и как обеспечивается достоверность данных.
В эпоху, когда медицина стремительно цифровизируется, доверие к цифрам должно быть подкреплено профессиональной ответственностью и прозрачной системой контроля.
Примечание: все результаты анализов находятся в распоряжении редакции, и мы готовы опубликовать реакцию любой из лабораторий, упомянутых в статье.
Марьям Ахмед