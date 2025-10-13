 Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных результатов | 1news.az | Новости
Общество

Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных результатов

First News Media14:20 - Сегодня
49-летний житель Баку, предприниматель и спортсмен Фаик Б., сдал обычный анализ крови - и получил неожиданный повод для тревоги.

Его показатель гомоцистеина, важного сердечно-сосудистого маркера, в одной лаборатории составил 21.58 мкмоль/л - уровень, при котором врачи обычно назначают лечение.

Однако уже через два дня, в другой лаборатории, результат оказался в четыре раза ниже - 5.92 мкмоль/л.

Разброс между результатами одного и того же анализа поставил закономерный вопрос: насколько можно доверять лабораторной диагностике в Азербайджане?

Шесть анализов - шесть разных цифр

Чтобы убедиться в точности данных, мужчина сдал кровь повторно - сразу в нескольких известных лабораторных сетях.

Результаты оказались шокирующими:

Лаборатория

Дата

Результат (мкмоль/л)

Оценка

1

Referans – Nasimi filial

15.03.2025

12.71

2

Referans – Nasimi filial

27.09.2025

21.58

Критическое повышение

3

Referans – Merkezi filial

29.09.2025

18.82

Подтверждение угрозы.

4

Saglam Ailə - Dillər Universitet

29.09.2025

5.92

Идеальный уровень (Опровержение).

5

Saglam Ailə - Dillər Universitet

29.09.2025

10.00

Перепроверка после обращения пациента

6

Medi Club

30.09.2025

12.00

Субоптимальный уровень (Рабочая база).

Разница между 21.58 и 5.92 - почти четырёхкратная. Для пациента это не просто цифры, а решения о лечении, приёме препаратов и оценке рисков для сердца.

Цена одной ошибки

Ошибочный анализ может обернуться реальными последствиями:

Ненужное лечение: пациент готовился начать приём высоких доз витаминов группы B, которые при нормальном уровне могли быть вредны.

Психологический стресс: ложный диагноз вызвал тревогу и страх.

Падение доверия: если базовые тесты показывают четырёхкратный разброс, возникает сомнение во всей системе лабораторной диагностики.

По мнению привлечённых экспертов - терапевтов и кардиологов, столь сильный разброс значений в шести проведённых анализах не может быть объяснён состоянием пациента. Две из полученных цифр - 18,82 и 21,58 мкмоль/л - специалисты назвали результатом грубой преаналитической ошибки.

Гомоцистеин - один из самых нестабильных показателей крови: если пробу не охладить и не центрифугировать сразу после забора, ферменты продолжают вырабатывать это вещество уже в пробирке, искусственно повышая результат. Вероятнее всего, в одной из лабораторий не был соблюдён строгий протокол обработки образцов, что и привело к искажению данных.

Как отмечают эксперты, реальный уровень гомоцистеина у пациента определить точно невозможно, но, по предварительным оценкам, он ближе к 12,0 мкмоль/л - это субоптимальное, но не критическое значение, которое требует наблюдения, а не срочного лечения.

«Когда лаборатория ошибается, страдает не только цифра в анализе - страдает доверие. Пациента с нормальным сердцем могут направить на ненужное, дорогостоящее, а порой и инвазивное лечение только потому, что пробирка не была правильно охлаждена», - поясняет один из терапевтов, участвовавших в экспертной оценке.

Этот случай, по мнению врачей, подчёркивает необходимость строгого контроля качества на всех этапах лабораторных исследований - от забора образца до интерпретации результата. Именно точность и прозрачность лабораторных процедур формируют основу доверия к медицинской системе и напрямую влияют на здоровье пациентов.

Редакция 1news.az направила запрос в Министерство здравоохранения по поводу разбежки лабораторных результатов.

Ответ предоставлен Научно-исследовательским институтом Медицинской Профилактики им.В.Ахундова:

"Различие в результатах анализов, полученных в разных клиниках, может быть связано с целым рядом факторов.
На результаты лабораторных исследований влияют время взятия образца, условия транспортировки и хранения, используемое оборудование, качество реагентов и методика лабораторного исследования.

Кроме того, на показатели могут воздействовать и индивидуальные обстоятельства пациента: приём пищи, употребление лекарств, физическое или эмоциональное напряжение перед сдачей анализа.

Также возможно расхождение результатов, если один и тот же анализ проводится в разных лабораториях с использованием различных методов или единиц измерения.

Поэтому, оценивая результаты, важно смотреть не на один показатель, а на общую клиническую картину.

Если гражданин сталкивается с подобной ситуацией, в первую очередь следует обсудить результаты с лечащим врачом. При необходимости анализ можно повторить в надёжной и аккредитованной лаборатории.

Точность лабораторных данных зависит не только от технических и методологических процессов внутри лаборатории, но и от соблюдения качества на всех этапах - от взятия до транспортировки образца.

Только при соблюдении всех этих условий результаты могут считаться достоверными. Окончательное решение всегда принимает врач, исходя не только из лабораторных данных, но и из общего состояния пациента и его медицинской истории".

Гражданин имеет право знать правду о своем здоровье

Случай Фаика Б. стал тревожным сигналом.

По мнению пациента, должны оперативно отреагировать на этот инцидент и принять меры системного характера. В частности:

Гражданин, столкнувшийся с критическим разбросом результатов лабораторных анализов, считает, что на инцидент необходимо немедленно отреагировать и принять системные меры.

Он настаивает на экстренном аудите протоколов: проверке работы всех крупных лабораторных сетей, особенно соблюдения преаналитических процедур при исследовании нестабильных биомаркеров, таких как гомоцистеин или лактат.

Кроме того, по его мнению, следует усилить сертификацию: ужесточить требования к аккредитации лабораторий, где проводятся критически важные кардиологические и метаболические анализы, чтобы исключить ошибки и разброс результатов.

Гражданин также подчёркивает необходимость защиты пациентов. По его мнению, должен быть создан прозрачный механизм, позволяющий людям, столкнувшимся с явными ошибками, получать достоверные данные и проходить повторное тестирование в эталонных лабораториях без дополнительных расходов.

Он напоминает, что граждане Азербайджана имеют право на точные медицинские данные. Когда лабораторная система даёт сбой, под угрозу ставится не только диагноз - это подрывает доверие к медицине и угрожает безопасности каждого пациента.

Этот случай показал, насколько важен жёсткий контроль качества лабораторной диагностики и прозрачность для граждан.

Пациенты вправе знать, каким стандартам соответствует лаборатория, где они сдают анализы, и как обеспечивается достоверность данных.

В эпоху, когда медицина стремительно цифровизируется, доверие к цифрам должно быть подкреплено профессиональной ответственностью и прозрачной системой контроля.

Примечание: все результаты анализов находятся в распоряжении редакции, и мы готовы опубликовать реакцию любой из лабораторий, упомянутых в статье.

Марьям Ахмед

