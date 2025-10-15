Упущенное золото, или первый европейский пьедестал мужской сборной Азербайджана за восемь лет

Командный чемпионат Европы по шахматам в Батуми принес мужской сборной Азербайджана серебряные медали.

Перед последним туром имелись шансы на победу, но поражение от Сербии фактически закрыло путь к первому месту.

На решающем отрезке первенства были одержали три победы подряд – над Арменией, Венгрией и Украиной.

Коллектив набрал хороший темп, находился в игровом тонусе и мог рассчитывать на золотые медали.

Тем более что в составе есть ряд гроссмейстеров, трижды побеждавших на командном ЧЕ – Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Теймур Раджабов, капитанствующий в сборной.

В преддверии заключительного тура команда набрала 13 очков и шла вровень с Украиной, уступая ей первую строчку по дополнительным показателям. Поэтому исход борьбы за чемпионство должны были решить встречи последнего игрового дня, где нашим шахматистам предстояло играть против Сербии. Однако, в важнейшей встрече они не смогли победить, уступив на трех досках их четырех – 1:3. Свои партии проиграли Мамедъяров, Мамедов и Айдын Сулейманлы, выиграл лишь Эльтадж Сафарли.

В параллельном матче украинцы переиграли англичан (2,5:15), набрали 15 очков и стали недосягаемыми для преследователей, выиграв титул чемпионом Европы. Сборная Азербайджана отстала на 2 балла и по дополнительным показателям опередила своих обидчиков из Сербии, примеривших бронзовые награды.

Для нашей мужской команды эта шестая медаль с континентального первенства. В последний раз коллектив поднялся на пьедестале в 2017 году на Крите, когда одержал свою третью и пока последнюю победу на ЧЕ.

С этой точки зрения, новых достижений от сборной откровенно заждались, поэтому нынешнее серебро можно считать хорошим результатом.

В свою очередь, женская команда Азербайджана играла в Батуми в ранге серебряного призера чемпионата Европы-2023 в Будве. Но на сей раз коллектив не смог сыграть оптимальным составом, учитывая отсутствие ее лидера Гюнай Мамедзаде. В итоге, наши шахматистки заняли десятое место, набрав 10 очков. А золотые награды завоевала Польша, которой уступили в последнем туре со счетом 1,5:2,5. Серебро выиграли украинки, а бронза у Германии.



Ниджат Асланов