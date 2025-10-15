 Упущенное золото, или первый европейский пьедестал мужской сборной Азербайджана за восемь лет | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Упущенное золото, или первый европейский пьедестал мужской сборной Азербайджана за восемь лет

First News Media09:08 - Сегодня
Упущенное золото, или первый европейский пьедестал мужской сборной Азербайджана за восемь лет

Командный чемпионат Европы по шахматам в Батуми принес мужской сборной Азербайджана серебряные медали.

Перед последним туром имелись шансы на победу, но поражение от Сербии фактически закрыло путь к первому месту.

На решающем отрезке первенства были одержали три победы подряд – над Арменией, Венгрией и Украиной.

Коллектив набрал хороший темп, находился в игровом тонусе и мог рассчитывать на золотые медали.

Тем более что в составе есть ряд гроссмейстеров, трижды побеждавших на командном ЧЕ – Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Теймур Раджабов, капитанствующий в сборной.

В преддверии заключительного тура команда набрала 13 очков и шла вровень с Украиной, уступая ей первую строчку по дополнительным показателям. Поэтому исход борьбы за чемпионство должны были решить встречи последнего игрового дня, где нашим шахматистам предстояло играть против Сербии. Однако, в важнейшей встрече они не смогли победить, уступив на трех досках их четырех – 1:3. Свои партии проиграли Мамедъяров, Мамедов и Айдын Сулейманлы, выиграл лишь Эльтадж Сафарли.

В параллельном матче украинцы переиграли англичан (2,5:15), набрали 15 очков и стали недосягаемыми для преследователей, выиграв титул чемпионом Европы. Сборная Азербайджана отстала на 2 балла и по дополнительным показателям опередила своих обидчиков из Сербии, примеривших бронзовые награды.

Для нашей мужской команды эта шестая медаль с континентального первенства. В последний раз коллектив поднялся на пьедестале в 2017 году на Крите, когда одержал свою третью и пока последнюю победу на ЧЕ.

С этой точки зрения, новых достижений от сборной откровенно заждались, поэтому нынешнее серебро можно считать хорошим результатом.

В свою очередь, женская команда Азербайджана играла в Батуми в ранге серебряного призера чемпионата Европы-2023 в Будве. Но на сей раз коллектив не смог сыграть оптимальным составом, учитывая отсутствие ее лидера Гюнай Мамедзаде. В итоге, наши шахматистки заняли десятое место, набрав 10 очков. А золотые награды завоевала Польша, которой уступили в последнем туре со счетом 1,5:2,5. Серебро выиграли украинки, а бронза у Германии.

Ниджат Асланов

Поделиться:
298

Актуально

Политика

Путь лидерства и прогресса. Проходит 22 года со дня первого избрания Ильхама ...

Общество

В Берлине открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ...

Общество

В Ханкенди стартовал III Азербайджанский национальный градостроительный форум - ...

Lifestyle

Скончался народный артист Рамиз Гулиев

Спорт

Упущенное золото, или первый европейский пьедестал мужской сборной Азербайджана за восемь лет

Месси объявил о создании юношеского футбольного турнира

Азербайджанские шахматисты стали серебряными медалистами чемпионата Европы

Семь наград с Гран-При и неудачи олимпийских чемпионов в Лиме

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана уступила Франции - ОБНОВЛЕНО

Алина Кабаева поблагодарила Азербайджан

«Карабах» поднялся на 14 строчек в рейтинге IFFHS

Последние новости

После долгого перерыва на Приморском бульваре вновь заработали аттракционы - ФОТО

Сегодня, 11:30

В Берлине открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

Сегодня, 11:23

Лондон и Оттава присоединятся к плану ЕС по изъятию активов РФ

Сегодня, 11:15

Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ из-за ее участия в незаконном митинге

Сегодня, 11:10

Галузин: Предложение РФ предоставить площадку для Армении и Азербайджана остается в силе

Сегодня, 11:05

В Армении задержали племянника Гарегина II

Сегодня, 11:00

СМИ: Москва больше не вмешивается в политику Армении

Сегодня, 10:55

В Ханкенди стартовал III Азербайджанский национальный градостроительный форум - ФОТО

Сегодня, 10:50

Скончался народный артист Рамиз Гулиев

Сегодня, 10:38

Мигрантов в РФ будут проверять на наличие гепатита

Сегодня, 10:30

Аш-Шараа заявил, что Дамаск выстраивает спокойные отношения с Москвой

Сегодня, 10:18

Пятеро детей одной семьи обвинили Майкла Джексона в 25-летнем насилии - ФОТО

Сегодня, 10:13

Стань частью добра! - ФОТО

Сегодня, 10:00

Команда информационной безопасности Kapital Bank в числе сильнейших специалистов страны

Сегодня, 09:57

В Бакинском метро поезд застрял в тоннеле

Сегодня, 09:55

Умер пионер нео-соула D’Angelo - ВИДЕО

Сегодня, 09:50

Путь лидерства и прогресса. Проходит 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана

Сегодня, 09:30

Президент Мадагаскара покинул страну на фоне массовых протестов поколения Z

Сегодня, 09:26

На границе Пакистана и Афганистана возобновились столкновения

Сегодня, 09:17

Упущенное золото, или первый европейский пьедестал мужской сборной Азербайджана за восемь лет

Сегодня, 09:08
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10