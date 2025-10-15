 Путь лидерства и прогресса. Проходит 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Путь лидерства и прогресса. Проходит 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана

Фарида Багирова09:30 - Сегодня
Путь лидерства и прогресса. Проходит 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана

Проходит 22 года с тех пор, как достойный продолжатель политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева – Ильхам Алиев, завоевав доверие нашего народа, был избран Президентом Азербайджана.

С 15 октября 2003 года начался новый успешный этап в славной истории нашей страны. Блестящие и дальновидные лидерские качества Президента Ильхама Алиева, проявившиеся с первых дней его пребывания на высшем государственном посту, стали прочной основой стратегического курса, направленного на защиту национальных интересов, устойчивое развитие и повышение благосостояния азербайджанского народа.

Последовательная, эффективная и дальновидная политика главы государства опирается на приоритет национальных интересов и ориентирована на ускоренное социально-экономическое развитие страны.

Глава государства четко сформулировал краеугольный камень этой политики: «В основе всех наших шагов стоит гражданин Азербайджана».

Безусловная вера и прочное доверие азербайджанского народа к своему лидеру достигли поистине беспрецедентного уровня - благодаря этому Ильхам Алиев уверенно одержал убедительные победы на последующих президентских выборах. Эти победы стали ярким выражением высокой оценки, которую народ дает масштабной, поступательной и целенаправленной деятельности Президента.

Вершиной яркого периода президентства Ильхама Алиева стала Отечественная война, завершившаяся Великой Победой, восстановлением территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана.

Историческая Победа, одержанная под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, золотыми буквами вписана в героический эпос нашего народа.

Сегодня Президент Ильхам Алиев реализует еще одну важнейшую историческую миссию - Великое возвращение на освобожденные от оккупации земли. Под руководством главы государства проводится масштабная и целенаправленная работа по восстановлению инфраструктуры, развитию регионов и созданию условий для достойной и безопасной жизни тех, кто после многолетней тоски возвращается в родные края.

«Азербайджан никогда не был таким сильным, как сейчас», - эти слова Президента ярко отражают современную реальность нашей страны. Сегодня Азербайджан уверенно заявляет о себе как о независимом, динамично развивающемся государстве, обладающем высоким международным авторитетом, способном самостоятельно защищать свои национальные интересы и определять свое будущее.

За всем этим стоит дальновидная и устремленная в будущее политика Президента, направленная на устойчивое развитие страны, укрепление государственности, повышение ее роли на мировой арене, обеспечение благополучия каждого гражданина.

Плоды этих беспрецедентных успехов и новых стратегических решений - и есть тот самый надежный фундамент, который надежно обеспечивает благополучие и процветание будущих поколений.

Поделиться:
426

Актуально

Политика

Путь лидерства и прогресса. Проходит 22 года со дня первого избрания Ильхама ...

Общество

В Берлине открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ...

Общество

В Ханкенди стартовал III Азербайджанский национальный градостроительный форум - ...

Lifestyle

Скончался народный артист Рамиз Гулиев

Политика

Путь лидерства и прогресса. Проходит 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана

Состоялась церемония открытия совместных учений «Единство-2025» - ФОТО

Севиндж Фаталиева: Саммит мира по Ближнему Востоку вошел в историю как одно из важнейших международных событий

Делегация Министерства обороны Сербии находится с визитом в Азербайджане

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Крушение самолета AZAL: Путин признал, что ракеты были выпущены системой ПВО России

В Баку начала работу 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей - ФОТО- ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев прибыл в Египет - ФОТО

Песков: Путин обсуждал с Алиевым все «острые проблемы»

Последние новости

После долгого перерыва на Приморском бульваре вновь заработали аттракционы - ФОТО

Сегодня, 11:30

В Берлине открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

Сегодня, 11:23

Лондон и Оттава присоединятся к плану ЕС по изъятию активов РФ

Сегодня, 11:15

Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ из-за ее участия в незаконном митинге

Сегодня, 11:10

Галузин: Предложение РФ предоставить площадку для Армении и Азербайджана остается в силе

Сегодня, 11:05

В Армении задержали племянника Гарегина II

Сегодня, 11:00

СМИ: Москва больше не вмешивается в политику Армении

Сегодня, 10:55

В Ханкенди стартовал III Азербайджанский национальный градостроительный форум - ФОТО

Сегодня, 10:50

Скончался народный артист Рамиз Гулиев

Сегодня, 10:38

Мигрантов в РФ будут проверять на наличие гепатита

Сегодня, 10:30

Аш-Шараа заявил, что Дамаск выстраивает спокойные отношения с Москвой

Сегодня, 10:18

Пятеро детей одной семьи обвинили Майкла Джексона в 25-летнем насилии - ФОТО

Сегодня, 10:13

Стань частью добра! - ФОТО

Сегодня, 10:00

Команда информационной безопасности Kapital Bank в числе сильнейших специалистов страны

Сегодня, 09:57

В Бакинском метро поезд застрял в тоннеле

Сегодня, 09:55

Умер пионер нео-соула D’Angelo - ВИДЕО

Сегодня, 09:50

Путь лидерства и прогресса. Проходит 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана

Сегодня, 09:30

Президент Мадагаскара покинул страну на фоне массовых протестов поколения Z

Сегодня, 09:26

На границе Пакистана и Афганистана возобновились столкновения

Сегодня, 09:17

Упущенное золото, или первый европейский пьедестал мужской сборной Азербайджана за восемь лет

Сегодня, 09:08
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10