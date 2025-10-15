Путь лидерства и прогресса. Проходит 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана

Проходит 22 года с тех пор, как достойный продолжатель политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева – Ильхам Алиев, завоевав доверие нашего народа, был избран Президентом Азербайджана.

С 15 октября 2003 года начался новый успешный этап в славной истории нашей страны. Блестящие и дальновидные лидерские качества Президента Ильхама Алиева, проявившиеся с первых дней его пребывания на высшем государственном посту, стали прочной основой стратегического курса, направленного на защиту национальных интересов, устойчивое развитие и повышение благосостояния азербайджанского народа.

Последовательная, эффективная и дальновидная политика главы государства опирается на приоритет национальных интересов и ориентирована на ускоренное социально-экономическое развитие страны.

Глава государства четко сформулировал краеугольный камень этой политики: «В основе всех наших шагов стоит гражданин Азербайджана».

Безусловная вера и прочное доверие азербайджанского народа к своему лидеру достигли поистине беспрецедентного уровня - благодаря этому Ильхам Алиев уверенно одержал убедительные победы на последующих президентских выборах. Эти победы стали ярким выражением высокой оценки, которую народ дает масштабной, поступательной и целенаправленной деятельности Президента.

Вершиной яркого периода президентства Ильхама Алиева стала Отечественная война, завершившаяся Великой Победой, восстановлением территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана.

Историческая Победа, одержанная под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, золотыми буквами вписана в героический эпос нашего народа.

Сегодня Президент Ильхам Алиев реализует еще одну важнейшую историческую миссию - Великое возвращение на освобожденные от оккупации земли. Под руководством главы государства проводится масштабная и целенаправленная работа по восстановлению инфраструктуры, развитию регионов и созданию условий для достойной и безопасной жизни тех, кто после многолетней тоски возвращается в родные края.

«Азербайджан никогда не был таким сильным, как сейчас», - эти слова Президента ярко отражают современную реальность нашей страны. Сегодня Азербайджан уверенно заявляет о себе как о независимом, динамично развивающемся государстве, обладающем высоким международным авторитетом, способном самостоятельно защищать свои национальные интересы и определять свое будущее.

За всем этим стоит дальновидная и устремленная в будущее политика Президента, направленная на устойчивое развитие страны, укрепление государственности, повышение ее роли на мировой арене, обеспечение благополучия каждого гражданина.

Плоды этих беспрецедентных успехов и новых стратегических решений - и есть тот самый надежный фундамент, который надежно обеспечивает благополучие и процветание будущих поколений.