Пашинян подтвердил готовность Армении обеспечить транзит грузов между Азербайджаном и Турцией

Армения готова обеспечить транзит грузов из Азербайджана в Турцию и из Турции в Азербайджан по маршруту Маргара-Корнидзор, начиная с сегодняшнего дня.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 6 ноября.

Премьер напомнил, что сегодня первая партия зерна поступила в Армению по железнодорожному маршруту Россия-Азербайджан-Грузия-Армения. Он назвал это важным и историческим событием.

Теперь ожидается новая партия пшеницы из Казахстана, также через территорию Азербайджана.

«Это также важная веха в реализации договорённостей, достигнутых в Вашингтоне, и пунктов Вашингтонской декларации.

Я ещё раз подтверждаю готовность Армении обеспечить грузоперевозки из Азербайджана в Турцию и из Турции в Азербайджан по маршруту Маргара-Корнидзор, начиная с сегодняшнего дня. Если грузовик подъедет к КПП в течение получаса, будь то со стороны Корнидзора или Маргары, мы готовы обслужить его переезд», — заявил Пашинян.

Источник: Арменпресс