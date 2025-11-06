В парламенте Молдовы отказались от групп дружбы с РФ и Беларусью

Правящее большинство от Партии действия и солидарности (ПДС) в парламенте Молдовы отказалось сформировать группы дружбы с Россией и Беларусью, обвинив их в неуважении суверенитета страны.

Об этом заявила вице-спикер от ПДС Дойна Герман.

"Комиссия по внешней политике 12-го созыва отказывается от парламентских групп дружбы с Россией и Беларусью", - написала Герман в Facebook. Она подчеркнула, что в правящей партии уверены в необходимости сохранения дружеских групп с государствами, которые уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность страны, а также честь и свободу.

Ранее экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон направил официальное обращение к руководству парламента с требованием создать группы дружбы с РФ и Белоруссией. Он высказал мнение, что "агрессивная русофобия власти" приведет лишь к "разделению и росту бедности среди граждан".

Отношения между Россией и Молдовой стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду и ее ПДС, которая придерживается проевропейской политики.

Источник: ТАСС