Фонд Возрождения Карабаха и Карабахский университет организовали мероприятие на тему «День Победы: пятилетняя летопись гордости» - ФОТО

5 ноября 2025 года в Карабахском университете, расположенном в городе Ханкенди, состоялось мероприятие, посвящённое пятой годовщине Победы, под названием «День Победы: пятилетняя летопись гордости».

В мероприятии, организованнои Фондом Возрождения Карабаха и Карабахским университетом, приняли участие председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев, ректор университета Шахин Байрамов, профессорско-преподавательский состав и более 200 студентов университета, а также жители города Ханкенди.

Встреча, проведённая в рамках дискуссионной платформы #KarabakhTalks, началась с исполнения государственного гимна. Затем присутствующие минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Родины.

С приветственной речью выступил ректор Карабахского университета Шахин Байрамов. Он подчеркнул, что в этом году отмечается пятая годовщина Победы — символа гордости и доблести нашего народа, и рассказал о проводимой работе по развитию сферы образования и человеческого капитала в Карабахском регионе.

Ректор также отметил важность задач, стоящих перед страной после великой Победы, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в Отечественной войне, и подчеркнул роль молодёжи и студентов в этом процессе. Он добавил, что активное участие студентов в мероприятиях, посвящённых возрождению Карабаха, заслуживает высокой оценки.

Затем с обширной презентацией выступил председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, отметивший, что сегодня отмечается не только пятая годовщина Победы, но и пятилетие единства, решимости и стойкости нашего народа.

«Под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева Азербайджанская армия в 44-дневной Отечественной войне освободила наши земли, вернув нашему народу радость и укрепив веру в будущее. Сегодня мы видим плоды этой победы — возрождение свободного Карабаха происходит на наших глазах с беспрецедентной скоростью», — отметил Р.Гаджиев.

Он также подчеркнул роль солидарности в процессе восстановления и привёл примеры из опыта восстановления разрушенных городов после Первой мировой войны.

Рахман Гаджиев проинформировал участников о направлениях деятельности Фонда, созданного на основании Указа Президента Ильхама Алиева от 4 января 2021 года, реализованных проектах и планируемых инициативах.

После выступлений мероприятие продолжилось обсуждениями и сессией вопросов и ответов.

Рахман Гаджиев и Шахин Байрамов ответили на многочисленные вопросы участников.

Завершилось мероприятие концертом с участием преподавателей и студентов университета.