 Орхан Назарли: В Азербайджане молодежи на рынке труда могут предоставить налоговые льготы | 1news.az | Новости
Общество

Орхан Назарли: В Азербайджане молодежи на рынке труда могут предоставить налоговые льготы

First News Media14:38 - Сегодня
Орхан Назарли: В Азербайджане молодежи на рынке труда могут предоставить налоговые льготы

В Азербайджане молодежи, которая впервые выходит на рынок труда, могут предоставить налоговые льготы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс" в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Обсуждались вопросы применения налоговых льгот для тех, кто создает новые рабочие места. Но поскольку учет новых рабочих мест вести сложнее, возможно, льготы будут предоставлены молодежи, впервые вышедшей на рынок труда", - сказал он.

