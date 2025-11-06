 Раскрыта схема мошенничества на экзаменах: 11 человек использовали незаконные устройства | 1news.az | Новости
Общество

Раскрыта схема мошенничества на экзаменах: 11 человек использовали незаконные устройства

Феликс Вишневецкий13:52 - Сегодня
Раскрыта схема мошенничества на экзаменах: 11 человек использовали незаконные устройства

Завершено предварительное следствие в отношении лиц, обвиняемых в изготовлении и продаже технических средств, предназначенных для использования на вступительных и выпускных экзаменах в вузы.

Уголовное дело было возбуждено на основании информации, поступившей из Государственного экзаменационного центра в Службу государственной безопасности о случаях оказания незаконной помощи участникам вступительных и выпускных экзаменов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Предварительное следствие по делу проводилось в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

По результатам предварительного расследования установлены достаточные основания полагать, что индивидуальный предприниматель Ислам Бабаев, организовавший подготовительные курсы, незаконно изготовил технические средства, предназначенные для тайного получения информации с целью помощи абитуриентам и ученикам при ответах на тесты во время вступительных и выпускных экзаменов в вузы. Кроме того, в соучастии с Айханом Мамедовым и Мурадом Мамедовым он, по подозрениям следствия, установил эти технические средства на 11 человек, тем самым оказывая им содействие.

На основании собранных доказательств Исламу Бабаеву предъявлено обвинение по статьям 302.3 (незаконная продажа и приобретение с целью продажи технических средств, предназначенных для тайного получения информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении Айхана Мамедова и Мурада Мамедова следственным органом избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено для рассмотрения по подсудности в Гянджинский городской суд - мероприятия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению аналогичных преступных действий, продолжаются.

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
