Пашинян приветствует активность России относительно поставок зерна через Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал активность России в вопросе поставки грузов по железной дороге через Азербайджан.

Вечером 5 ноября на территорию Армении впервые за почти 35 лет прибыл состав из России с зерном. Поезд проследовал транзитом через Азербайджан и Грузию.

«В вопросе железной дороги я приветствую активность Российской Федерации. И хочу напомнить, что после 8 августа звучали в том числе экспертные заявления о том, что для России и Ирана это негативное развитие ситуации, но наша позиция была такова – это решение способствует также развитию и углублению отношений между Арменией и РФ», - сказал Пашинян в ходе брифинга.

Таким образом, по его словам, через два-три месяца после договоренностей есть конкретный результат – проезд 130 вагонов.

«Представьте, сколько это грузовиков… Приветствую эту активность и хочу отметить, что это полностью соответствует нашим представлениям о развитии ситуации после 8 августа», - сказал Пашинян.

По данным Минтранс РФ, 132 вагона с российской пшеницей будут доставлены в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан и Грузию до конца января 2026 года.

