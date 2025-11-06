Депутат: Для создающих новые рабочие места предпринимателей надо предоставить льготы
Предпринимателям в Азербайджане, повышающим заработную плату сотрудникам или создающим новые рабочие места, необходимо предоставить 50%-ную скидку на налоги и выплаты по социальному страхованию.
Об этом сказал депутат Таир Миркишили в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс» в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
«Эти преимущества могут побудить предпринимателей отказаться от неформальных способов повышения заработной платы. Так как предприниматели склонны к непрозрачности при повышении заработной платы в целях уклонения от налогов», - сказал он.
Источник: Report
