Погода на пятницу: В Баку ожидается до +20°

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 7 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром местами возможна небольшая морось. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью +9…+13°, днём +17…+20°. Атмосферное давление - 767 мм рт. ст., относительная влажность - 70–75%.

В районах Азербайджана в основном ожидается сухая погода. Местами возможен туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью +7…+12°, днём +18…+23°, в горах ночью 0…+5°, днём +7…+12°.