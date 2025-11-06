Есть заявки на импорт через Азербайджан новых партий товаров из России - Пашинян

Поступают новые заявки на импорт товаров из России по железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге, комментируя прибытие первого поезда с зерном, прошедшего транзитом через Азербайджан.

Вечером 5 ноября на территорию Армении впервые за почти 35 лет прибыл состав из России с зерном. Поезд проследовал через Азербайджан и Грузию.

«Изначально планировалось, что первым прибудет поезд из Казахстана, но затем выяснилось, что Азербайджан предоставляет такую возможность и для российских грузов. Сейчас формируются заявки на импорт отдельных категорий товаров из России по этому маршруту», — отметил Пашинян.

По его словам, грузопотоки перераспределяются с учетом новой возможности доставки товаров в Армению через территорию Азербайджана. Премьер не исключил, что до прибытия казахстанского поезда возможна отправка дополнительных партий из России.

«Ситуация динамичная — появляются новые заявки. Необходимо также проверить, как может быть организован обратный поток грузов из Армении в Россию, Казахстан и другие страны», — добавил он.

Источник: Sputnik Армения