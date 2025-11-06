Турция будет представлена на Параде Победы в Баку личным составом и 6 самолетами F-16

На Параде Победы, который состоится 8 ноября в Баку, пройдет демонстрационный полет шести истребителей F-16 Военно-воздушных сил Турции.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил советник министерства национальной обороны Турции по вопросам прессы и связям с общественностью Зеки Актюрк.

По его словам, 7 ноября состоится совместная концертная программа оркестра подразделения Мехтер и оркестра Гянджинской государственной филармонии, а 8 ноября - официальный марш Церемониального подразделения президентской гвардии Турции и полет F-16.