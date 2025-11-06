Глава ГНС: Экономический эффект от поправок в Налоговый кодекс превысит 620 млн манатов

Изменения в Налоговом кодексе, предложенные правительством, обеспечат дополнительные поступления в госбюджет Азербайджана в размере 623 млн манатов, заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Орхан Назарли при обсуждении проекта поправок в Кодексе в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

«Некоторые изменения окажут свое влияние в более долгосрочной перспективе. Снижение налоговой ставки на дивидендный доход, полученный за рубежом, будет стимулировать репатриацию финансовых средств и инвестиций, размещенных за рубежом, в Азербайджан и добровольное декларирование доходов. Налоговые льготы, применяемые в проектах государственно-частного партнерства, автомобилестроении, судостроении, рыболовстве, сельском хозяйстве и общественном питании, приведут к увеличению добавленной стоимости и объемов производства в этих отраслях», - отметил он.

Назарли добавил, что расширение охвата механизма «ƏDV geri al» на сферу парикмахерских и косметических услуг внесет важный вклад в обеспечение прозрачности этих видов деятельности.

Отметим, что в целом в 45 статей Налогового кодекса планируется внести 145 поправок. Предполагается, что поправки в Кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.

Источник: Report