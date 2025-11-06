Более 50 зданий на «Советской» получат статус исторического памятника
Более 50 зданиям в районе, известном под названием «Советская», планируется присвоить статус исторических памятников.
Об этом заявил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Риад Гасымов.
«В течение нескольких месяцев на территории бывшей «Советской» в Баку реализуется проект регенерации», - отметил он.
Гасымов подчеркнул, что главным вопросом при выполнении этих работ является сохранение культурного наследия.
Источник: Report
