Пятеро детей одной семьи обвинили Майкла Джексона в 25-летнем насилии - ФОТО
Семья Касио подала в суд документы, утверждая, что Майкл Джексон на протяжении более 25 лет совершал сексуальное насилие и психологическую манипуляцию над пятью детьми семьи – сыновьями и дочерями.
Daily Mail сообщает, что ранее артист считался близким другом Касио - они проводили вместе время дома, в Диснейленде и поместье Неверленд. Документы утверждают, что злоупотребления происходили десятилетиями, и каждый ребёнок считал себя особенным в глазах Джексона, скрывая пережитое до взрослой жизни.
После истечения конфиденциального соглашения члены семьи Касио требуют 160 млн фунтов, заявляя о нарушении прав и давлении со стороны наследников Джексона.
Отметим, что очередной скандал стал самым серьёзным ударом по репутации умершего в 2009 году певца, уже подвергавшегося обвинениям в сексуальном насилии, включая документальный фильм Leaving Neverland.
На фото Майкл Джексон с членами семьи Касио
