AZTV готовит масштабный новогодний эфир: 46 исполнителей, ретро-хиты и современная эстрада - ВИДЕО

AZTV готовит особый новогодний огонёк, приуроченный к двум знаковым датам - 100-летию азербайджанского радио и 70-летию азербайджанского телевидения, которые будут отмечаться в 2026 году.

Праздничный эфир, который стартует на AZTV в 21:00, станет не просто традиционным концертом, а своеобразным музыкальным путешествием по истории азербайджанского теле- и радиоэфира - от золотой классики до современной сцены. В рамках этого проекта звёзды азербайджанской эстрады исполнили не только собственные хиты, но и известные ретро-шлягеры из репертуара Шовкет Алекперовой, Акифа Исламзаде, Рашида Бейбутова, группы «Qaya» и т.д., которые прозвучат в новом, переосмысленном звучании.

Одним из главных отличий новогоднего огонька AZTV станет его масштаб и динамика. В программе около 80 музыкальных номеров, 46 исполнителей, которых сопровождает эстрадно-симфонический оркестр – подобный формат делает новогодний концерт максимально насыщенным и не оставляет «проходных» моментов в эфире.

Подчеркнем, что визуальная концепция вечера выстроена вокруг символики года Огненной Лошади - сценография, свет и костюмы работают на создание цельной праздничной атмосферы. Танцевальные номера были поставлены хореографом Эмином Усейновым специально для этого концерта и не повторяют прошлогодние решения.

Отдельное место в программе занимают выступления корифеев азербайджанской сцены – народных артистов Азербайджана Зейнаб Ханларовой, Флоры Керимовой, Мубариза Тагиева и Полада Бюльбюльоглу, чьё участие подчёркивает юбилейный характер вечера и связь поколений.

В новогоднем эфире AZTV также примет участие Айсель Теймурзаде - представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2009». Её появление станет первым после возвращения на сцену участием в новогоднем огоньке именно на AZTV. Также в рамках праздничного концерта состоится телевизионная премьера дуэта Флоры Керимовой и Самира Багирова «Ölmədən öncə».

Режиссёром-постановщиком проекта выступил Эльнур Мамедов, режиссёром сцены - Тарлан Тагиев, руководителем проекта - Назияла Бабаева.