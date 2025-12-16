Филипп Киркоров объявлен в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

По данным РИА Новости, Ф.Киркорова внесли в базу данных ведомства еще 30 октября, но эта информация стала публичной только сегодня – 16 декабря.

СБУ инкриминирует артисту нарушение порядка въезда и выезда на территорию т.н. «ЛНР», «ДНР», Запорожья и Херсона, усматривая в этом «нанесение вреда национальным интересам Украины».

Отмечается, что в конце октября офис генпрокурора Украины заявил о предъявлении Филиппу Киркорову заочного обвинения в связи с выступлениями в Крыму и т.н. «ДНР».

