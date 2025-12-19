 В Стамбуле задержана звезда сериала «Великолепный век» | 1news.az | Новости
В Стамбуле задержана звезда сериала «Великолепный век»

Феликс Вишневецкий16:20 - Сегодня
В Стамбуле задержана звезда сериала «Великолепный век»

В Стамбуле продолжается масштабное расследование, связанное с незаконным оборотом наркотиков в медиасфере.

В рамках очередного этапа операции, проводимой Генеральной прокуратурой Стамбула, были задержаны семь человек, в том числе известная турецкая актриса Эзги Эюбоглу, наиболее известная ролью Айбиге-хатун в культовом телесериале «Великолепный век», сообщает 1news.az со ссылкой на Haberler.com.

Отмечается, что следственные действия прошли по нескольким адресам. В ходе обысков правоохранители обнаружили незарегистрированное оружие, наркотические вещества в разных формах, таблетки, кристаллообразные вещества, а также предметы, предположительно используемые для употребления и измельчения запрещённых средств. Кроме того, изъяты поддельные долларовые купюры и упаковки, имитирующие денежные пачки.

По данным следствия, фигурантам дела вменяются различные статьи, включая незаконное изготовление и оборот наркотических средств, приобретение запрещённых веществ для личного употребления, а также содействие и посредничество в занятии проституцией. Расследование продолжается, устанавливаются все возможные связи и эпизоды.

Читайте по теме:

Задержанные в Стамбуле Алейна Тилки, Данла Билич и Ирем Сак освобождены - ВИДЕО

В Стамбуле задержана звезда сериала «Великолепный век»

