Айгюн Кязимова и Самир Багиров спустя годы воссоединились на сцене с песней «Bir daha» - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова и популярный эстрадный исполнитель Самир Багиров, недавно вернувшийся на сцену после четырёхлетнего перерыва, вновь исполнили дуэтом песню «Bir daha» (музыка Эльдара Мансурова, слова Панаха Рустама).

Артистов связывает многолетняя дружба, начавшаяся ещё во времена конкурса «Бакинская осень», который в своё время стал важной площадкой для молодых исполнителей и в итоге сделал из них главных поп-икон своего времени. Дуэт Bir Daha был записан в начале 2000-х годов и за всё это время крайне редко звучал со сцены, что сделало его появление особенно символичным для поклонников.

Совместное исполнение состоялось во время сольного концерта Айгюн Кязимовой, прошедшего в одном из столичных заведений - встреча артистов на одной сцене стала неожиданным и тёплым моментом вечера, вызвав живой отклик как у публики в зале, так и у пользователей социальных сетей.

Отметим, что оригинальное исполнение песни «Bir daha» принадлежит народным артистам Азербайджана Флоре Керимовой и Фаику Агаеву.

