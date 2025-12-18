Пашинян готов принять Гарегина II, но только с повесткой его ухода

«Я готов принять Ктрича Нерсисяна (Католикоса всех армян – ред.), но лишь с одной повесткой: его достойного ухода из Первопрестольного».

Об этом в беседе с журналистами 18 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

Он добавил, что ни одно решение «Ктрича Нерсисяна» правительство Армении не примет, так как любое его решение, по его оценке, нелегитимно.

Пашинян сообщил, что отец Арам продолжает быть отцом Арамом Нерсисяном. «Решение Ктрича Нерсисяна о лишении сана отца Арама мы не принимаем», - пояснил Пашинян. Он добавил, что правительство Армении не принимает решение также по части других священнослужителей, которых Гарегин II всех армян лишил сана.

«Я и 10 епископов принимаем, что ответственны за кризис в Армянской апостольской церкви и ответственны за решение этого кризиса. Сегодняшнее событие о том, что в Армянской апостольской церкви кризис, больше никто не может это отрицать. Этот кризис должен быть решен, и он не будет решен, пока Ктрич Нерсисян не отстранен от Первопрестольного», - отметил Пашинян.

Он повторил, что брат Гарегина II всех армян был агентом КГБ в советские годы. «За это невозможно возбудить дело, так как он был гражданином СССР. Есть ли сотрудничество с иностранными спецслужбами? Для вас новость, что Католикосом руководят извне? Внимательно следите за новостями и увидите эти факты», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Пашинян заверил, что о намерении 10 епископов провести собрание в Первопрестольном Эчмиадзине с требованием об отставке Католикоса всех армян Гарегина II узнал, прочитав заявление.