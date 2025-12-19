Почти $2,5 млн из бюджета ЕС исчезли в Армении

В Армении прокурор передал в суд материалы уголовного дела в отношении лица, присвоившего около 972 млн драмов (примерно 2,4 млн долларов США) из бюджета Европейского союза.

Как сообщили NEWS.am в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики, бывший руководитель отдела координации работы с Европейским союзом Министерства финансов Армении О.Г., вступив в предварительный сговор с сотрудником офиса ЕС в Армении М.П., представителями офиса ОБСЕ и другими лицами, в период с 2009 по 2014 годы представлял фиктивные грантовые программы через различные общественные организации.

Речь идёт о конкурсах, объявленных делегацией ЕС, по итогам которых подконтрольные структуры признавались победителями. В результате мошеннических действий из бюджета ЕС было похищено около 972 млн драмов.

В отношении О.Г. возбуждено уголовное преследование по пункту 3 части 3 статьи 178 (16 эпизодов) и части 2 статьи 325 Уголовного кодекса Армении (редакции от 18 апреля 2003 года). В качестве меры пресечения избран арест, обвиняемый объявлен в международный розыск.

9 декабря 2025 года прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы уголовного дела в компетентный суд. Одновременно подано ходатайство о проведении дистанционного судебного разбирательства, поскольку обвиняемый уклоняется от участия в уголовном процессе.