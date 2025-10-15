Анар Гулиев: Национальный градостроительный форум в Азербайджане стал институциональной платформой прогресса

«Национальные градостроительные форумы, проводимые в Азербайджане, сформировались как центральная платформа для диалога, сотрудничества и обмена знаниями».

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев во время своего выступления на 3-м Национальном градостроительном форуме, проходящем в городе Ханкенди.

А. Гулиев сообщил: «Первый форум, проведенный в 2022 году, заложил основу национальной градостроительной платформы, собрав вместе официальных лиц правительства, специалистов и международных партнеров. Второй форум, проведенный в 2023 году, еще более укрепил это сотрудничество, продвинул партнерства и инновации и способствовал согласованию с Новой повесткой дня развития городов и Целями устойчивого развития. Таким образом, за последние три года Национальный градостроительный форум перестал быть просто мероприятием, превратившись в институциональную платформу для диалога, сотрудничества и совместного прогресса в области устойчивого городского развития».

Председатель Комитета, обращая внимание на нынешний форум, добавил, что «форум этого года, посвященный теме "На пути к климатоустойчивым и здоровым городам: региональные партнерства и инновационные решения", создаст важные возможности для строительства более устойчивых, безопасных и инклюзивных городов посредством регионального сотрудничества в то время, когда города мира сталкиваются с изменением климата».