Мерц: В ФРГ создают план действий против гибридной войны РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в ведении гибридной войны против Европы и объявил о плане действий по отражению таких угроз.

Созданный в конце августа Национальный совет безопасности федерального правительства «через несколько дней» на своем учредительном заседании рассмотрит этот «комплексный план действий», сообщил Мерц, выступая с правительственным заявлением в бундестаге в четверг.

Канцлер подчеркнул, что Москва с помощью усилившихся в последние недели гибридных атак начала «наступление с целью дестабилизации Европы». «Именно Россия со все большей беззастенчивостью пытается дестабилизировать нас в Германии и Европе с помощью гибридных средств ведения войны», - сказал он, приведя в качестве примеров акты диверсий, кибератаки, целенаправленную дезинформацию, угрозы убийством и шпионаж.

Упомянув об угрозе российского шпионажа, Фридрих Мерц, обращаясь к представителям фракции ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), добавил: «В том числе из ваших рядов». Депутаты других фракций наградили его за это долгими аплодисментами, передало агентство dpa.

Говоря об участившихся диверсиях, Мерц напомнил о нескольких инцидентах с дронами в воздушном пространстве Европы. «В последние недели дроны все чаще нарушают европейское воздушное пространство, в том числе и у нас в Германии», - сказал канцлер. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, «что страх парализует свободное общество и подорвет нашу готовность к решительным действиям», однако «он просчитался: мы не дадим себя запугать», добавил Фридрих Мерц.

«Мы будем поддерживать мужественную оборону Украины столько, сколько будет необходимо», - подчеркнул федеральный канцлер. На предстоящем заседании Европейского совета будет обсуждаться вопрос о том, как можно еще больше усилить давление на Россию, чтобы она вступила в мирные переговоры по прекращению своей агрессивной войны, сказал он.

Это должно быть сделано в дополнение к 19-му пакету санкций, который все еще находится на стадии обсуждений, отметил Мерц в бундестаге. «Мы хотим сделать это не для того, чтобы продлить войну, а для того, чтобы как можно скорее положить ей конец», - указал канцлер. «Европа должна более решительно и сплоченно использовать свои возможности и применять свою силу, чтобы сделать мир лучше», - добавил он.

Кроме того, канцлер Германии поддержал идею использовать замороженные активы Центробанка России для предоставления Украине беспроцентных кредитов на общую сумму 140 миллиардов евро, которые должны быть направлены исключительно на финансирование военного оборудования обороняющейся страны. Украина должна будет погасить кредиты только после того, как Россия выплатит ей все репарации, сказал Мерц.

