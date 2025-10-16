 Армения и США работают над текстом документа по TRIPP | 1news.az | Новости
Армения и США работают над текстом документа по TRIPP

First News Media14:55 - Сегодня
Армения и США работают над текстом документа по TRIPP

Армения и США детально обсуждают содержание проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Армянский премьер сравнил реализацию этого проекта с проектированием и строительством дома, отметив, что нужно все детально обсудить, спроектировать и уже потом приступать к его полноценной реализации.

"Сейчас мы работаем над содержательным текстом, над генерацией содержания текста [проекта TRIPP].

На столе находятся элементы, и мы должны их подытожить в одном документе", - сказал Пашинян.

Однако, по его словам, при этом любое решение не может выйти за рамки ранее озвученных в Вашингтоне пять принципов: территориальная целостность, юрисдикция, суверенитет, взаимность и нерушимость границ.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Источник: ТАСС

