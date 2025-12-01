Сын Хачатурова объявлен в розыск

Генпрокуратура Армении подтвердила, что против генерал-майора в отставке Григория Хачатурова возбуждено уголовное дело, и он объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее об этом писали в прессе.

Бывший командир 3-го армейского корпуса Григорий Хачатуров (сын экс-главы Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова) обвиняется в даче взятки и превышении должностных полномочий в условиях войны, повлекшем за собой смерть человека.

Иные подробности не раскрываются.

Суд первой инстанции отклонил ходатайство следствия об избрании ареста в качестве меры пресечения, и прокуратура намерена обжаловать это решение.

На Хачатурова уже есть заведенное дело – о "легализации недвижимости в особо крупных размерах, купленной преступным путем с использованием должностного положения".

Источник: Sputnik Армения