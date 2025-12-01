Российский спецназ задержал нового лидера азербайджанцев на Урале

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали Видади Мустафаева, заявившего о себе как о новом лидере азербайджанской диаспоры на Урале.

Операция по задержанию проводилась с участием спецназа, а сам Мустафаев подозревается в совершении преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Информацию URA.RU сообщили осведомленные источники.

«По предварительным данным, претензии к Мустафаеву появились после того, как на него написал заявление его бывший юрист. Якобы он рассказал силовикам, что Видади может быть причастен к махинациям с землей», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Предварительно, два часа назад спецназ задержал Видади, когда он пришел на тренировку в фитнес-зал», — поделился другой источник.