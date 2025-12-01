В Лачине, Ходжалы, Агдере и Ходжавенде созданы новые малые семейные бизнесы - ФОТО

Государственное агентство занятости, находящееся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения продолжает реализацию программы самозанятости на наших освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в отделе связей с общественностью Министерства, на этот раз в Лачинском, Ходжалинском, Агдеринском и Ходжавендском районах еще одной группе лиц в рамках программы были предоставлены активы по пакетам «Служба доставки», «Малый швейный цех», «Женский салон красоты», «Мастер по комби и установке санитарного узла», «Пчеловодческое хозяйство», «Козоводческое хозяйство», «Животноводческое хозяйство» и «Овцеводческое хозяйство». За счет выданных активов они создали малые семейные предприятия производственного, сервисного и сельскохозяйственного направлений.

Участники программы выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную поддержку. Они заявили, что приложат все усилия для расширения хозяйств, созданных в рамках программы самозанятости.

На сегодняшний день из жителей, переселенных в родные края в рамках программы «Великое возвращение», уже 633 человека при поддержке программы самозанятости создали свои небольшие семейные хозяйства.