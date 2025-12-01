Снято ограничение на импорт животных из Грузии

Согласно официальным уведомлениям Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), в некоторых странах региона в последние месяцы наблюдаются тенденции к стабилизации эпизоотической ситуации по особо опасным заразным болезням животных, а также отмечается снижение динамики распространения этих заболеваний.

Также, согласно официальной информации, предоставленной Национальным агентством продовольственной безопасности при министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, на основании проведённых ветеринарных мероприятий и результатов мониторинга эпизоотическая ситуация в Грузии оценивается как стабильная.

Была предоставлена официальная гарантия того, что полностью соблюдаются ветеринарно-санитарные требования, эпизоотическая ситуация постоянно контролируется, а риск распространения особо опасных заразных болезней животных минимален.

С этой целью ограничение на импорт животных из Грузии для племенного разведения и выращивания, введённое Агентством продовольственной безопасности АР, с 1 декабря 2025 года было снято.