В Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы люди

В городе Сумгайыт произошёл пожар.

1news.az со ссылкой на МЧС сообщает, что на первом этаже пятиэтажного здания общежития в электрощите, установленном на лестничной клетке, сгорели 3 электрических счётчика, 6 защитных выключателей и 2 погонных метра электрического кабеля.

Во время пожара пожарные эвакуировали 3 жителей здания из задымлённых квартир в безопасное место. Квартиры были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.