Все автобусы на этом маршруте обновлены

Обновляются все автобусы, эксплуатируемые на маршруте №31, соединяющем Бадамдар с улицей Ахмеда Джавада (парк Низами).

Согласно поручению, данному перевозчику Агентством AYNA по обновлению автобусного парка, автобусы, работающие на маршруте, постепенно заменяются современными транспортными средствами.

Так, к 4 комфортабельным и вместительным автобусам добавлены еще 6 – в итоге всего 10 современных автобусов марки «Yutong» 2025 года китайского производства будут обслуживать пассажиров на маршруте, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Автобусы, которые начнут работать со 2 декабря, оснащены экологически чистой технологией CNG.

Стоимость проезда составит 0,60 маната, оплата будет производиться безналичным способом.

«Отметим, что обновление автобусного парка находится под контролем AYNA с целью обеспечения удобства граждан и предоставления им качественных и безопасных услуг по перевозке пассажиров» - отмечают в AYNA.