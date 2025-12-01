 Роналду с 12-ой попытки одолел «непобедимого» робота-вратаря от инженеров NASA - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Роналду с 12-ой попытки одолел «непобедимого» робота-вратаря от инженеров NASA - ВИДЕО

First News Media18:45 - Сегодня
Португальский футболист Криштиану Роналду, которого считают одним из лучших игроков за всю историю профессионального футбола, вступил в противостояние с неравным и казалось бы непобедимым соперником - роботом-вратарём, созданным Марком Робером, бывшим инженером NASA и Apple.

Робота привезли в Португалию и отдали “на растерзание” национальной сборной, которую возглавляет Криштиану Роналду. С первой попытки стало ясно, что капитану предстоит нелёгкое испытание. Скорость реакции и точность механического вратаря превосходили многие его удары, вызывая у спортсмена неприкрытое разочарование. Каждая неудачная попытка сопровождалась смехом и изумлением товарищей по команде.

Тем не менее, Криштиану Роналду не сдавался. Он продолжал наносить удары, пробуя подачи с разных углов, с разной силой и пытаясь найти способ перехитрить робота. Однако бездушная машина продемонстрировала невероятную устойчивость и точность движений, так что стало очевидно, что одной лишь техникой такого вратаря не возьмёшь - пришлось задействовать и хитрую стратегию, и терпение, чтобы найти в нём изъян.

Шанс представился, когда одна из гусениц робота вышла из строя с левой стороны, позволив Роналду наконец забить гол. Это была 12-ая попытка футболиста. Праздновал не только он сам, но и вся португальская команда, восхищаясь упорством и мастерством нападающего, доказавшего, что даже против самых передовых технологий опыт и терпение могут иметь решающее значение.

Состязание Криштиану Роналду с роботом Марка Робера быстро стало вирусным в социальных сетях, продемонстрировав ко всему прочему более человечную и весёлую сторону личности профессионального футболиста. Помимо самого соревнования, этот опыт продемонстрировал взаимодействие науки, техники и спорта и показал, что даже легенды футбола могут столкнуться с разочарованием, столкнувшись с передовыми технологиями.

Источник: Telegraf

