Началась регистрация детей в частные детские сады

Стартовал процесс регистрации через электронный портал для частных детских садов, победивших в грантовом конкурсе для частных дошкольных образовательных учреждений.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Родителям рекомендуется регистрировать своих детей через портал www.bq.edu.az.

Отметим, что в грантовом конкурсе, проводимом с целью расширения охвата дошкольным образованием путём применения модели финансирования, основанной на сотрудничестве "родитель-государство-частный сектор", победили 63 частных дошкольных образовательных учреждения. Предусмотрено, что государство будет покрывать часть ежемесячной платы за обучение детей, получающих образование в азербайджанском секторе этих учреждений, в размере 250 манатов, а оставшаяся сумма будет оплачиваться родителем. Ознакомиться с ежемесячной платой за обучение и суммой, подлежащей оплате родителями, для детей-победителей можно по соответствующей ссылке.