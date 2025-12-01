Макрон и Зеленский переговорили с Уиткоффом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг договоренности со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом о личной встрече для обсуждения деталей переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Об этом Зеленский написал в X

По словам Зеленского, в разговоре также участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В ходе обсуждения были подведены итоги переговоров во Флориде с главой украинской делегации Рустемом Умеровым и Уиткоффом.

«Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично — команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов», — отметил Зеленский.

Ранее агентство AFP написало, что посланник США Уиткофф в понедельник провел новую встречу с Умеровым во Флориде, где они встречались накануне.