SOCAR Fiber привлек $10 млн на модернизацию оптоволоконной инфраструктуры в Турции

Компания SOCAR Fiber, входящая в состав SOCAR Türkiye Enerji (турецкое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана, SOCAR), расширяет свои инвестиции в оптоволоконную инфраструктуру, за счет кредита в размере $10 млн, предоставленного Турецким банком промышленного развития (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, TSKB).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR Türkiye Enerji в соцсетях.

Кредит предоставляется сроком на 4 года в рамках программы проектного финансирования Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) "TSKB - Устойчивые энергетика и инфраструктура, Фаза 3".

В компании отметили, что благодаря этому финансированию SOCAR Fiber сделает свою оптоволоконную сеть, протянувшуюся с востока на запад Турции, более устойчивой и совместимой с современными технологиями.

"Обновление энергетической инфраструктуры направлено на повышение непрерывности обслуживания, улучшение качества услуг связи, предлагаемых местным и международным операторам, а также на укрепление цифровой магистральной сети Турции", - говорится в информации.

SOCAR Fiber была основана в 2013 году для удовлетворения растущего спроса на IP-трафик и высокоскоростное интернет-подключение. Компания предоставляет услуги в 20 городах и 67 районах, прокладывая волоконно-оптическую линию длиной 1850 км, которая пересекает Турцию с востока на запад.