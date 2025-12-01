 SOCAR Fiber привлек $10 млн на модернизацию оптоволоконной инфраструктуры в Турции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

SOCAR Fiber привлек $10 млн на модернизацию оптоволоконной инфраструктуры в Турции

First News Media20:40 - Сегодня
SOCAR Fiber привлек $10 млн на модернизацию оптоволоконной инфраструктуры в Турции

Компания SOCAR Fiber, входящая в состав SOCAR Türkiye Enerji (турецкое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана, SOCAR), расширяет свои инвестиции в оптоволоконную инфраструктуру, за счет кредита в размере $10 млн, предоставленного Турецким банком промышленного развития (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, TSKB).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR Türkiye Enerji в соцсетях.

Кредит предоставляется сроком на 4 года в рамках программы проектного финансирования Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) "TSKB - Устойчивые энергетика и инфраструктура, Фаза 3".

В компании отметили, что благодаря этому финансированию SOCAR Fiber сделает свою оптоволоконную сеть, протянувшуюся с востока на запад Турции, более устойчивой и совместимой с современными технологиями.

"Обновление энергетической инфраструктуры направлено на повышение непрерывности обслуживания, улучшение качества услуг связи, предлагаемых местным и международным операторам, а также на укрепление цифровой магистральной сети Турции", - говорится в информации.

SOCAR Fiber была основана в 2013 году для удовлетворения растущего спроса на IP-трафик и высокоскоростное интернет-подключение. Компания предоставляет услуги в 20 городах и 67 районах, прокладывая волоконно-оптическую линию длиной 1850 км, которая пересекает Турцию с востока на запад.

Поделиться:
107

Актуально

Точка зрения

Минский процесс закрыт. Чудо: впервые за 30 лет ОБСЕ что-то довела до конца

Экономика

SOCAR Fiber привлек $10 млн на модернизацию оптоволоконной инфраструктуры в Турции

Общество

В Бакинском суде продолжаются слушания по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

В мире

Российский спецназ задержал нового лидера азербайджанцев на Урале

Экономика

SOCAR Fiber привлек $10 млн на модернизацию оптоволоконной инфраструктуры в Турции

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ о сохранении квот

Министры ОПЕК+ решили сохранить текущие квоты на нефть в 2026 году - ОБНОВЛЕНО

Почему в Азербайджане так выросли цены на деревенские яйца? - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Министры ОПЕК+ решили сохранить текущие квоты на нефть в 2026 году - ОБНОВЛЕНО

SOCAR планирует развивать месторождение «Бахар»

AZAL на фоне директив от Airbus: В настоящее время весь парк эксплуатируется в штатном режиме

В Баку прошло 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ - ФОТО

Последние новости

SOCAR Fiber привлек $10 млн на модернизацию оптоволоконной инфраструктуры в Турции

Сегодня, 20:40

В Бакинском суде продолжаются слушания по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

Сегодня, 20:20

Фонд Гейдара Алиева стал партнером «Фестиваля культуры ОИС: Бакинская творческая неделя»

Сегодня, 20:00

Российский спецназ задержал нового лидера азербайджанцев на Урале

Сегодня, 19:45

Макрон и Зеленский переговорили с Уиткоффом

Сегодня, 19:30

В Азербайджане вынесен приговор экс-начальнику медслужбы УТЦ

Сегодня, 19:20

В Лачине, Ходжалы, Агдере и Ходжавенде созданы новые малые семейные бизнесы - ФОТО

Сегодня, 19:00

Роналду с 12-ой попытки одолел «непобедимого» робота-вратаря от инженеров NASA - ВИДЕО

Сегодня, 18:45

Ермаку запретили выезжать из Украины

Сегодня, 18:30

Полиция ОАЭ нашла тела криптоинвестора из Петербурга Романа Новака и его жены

Сегодня, 18:15

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

Сегодня, 18:05

В Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы люди

Сегодня, 17:55

Все автобусы на этом маршруте обновлены

Сегодня, 17:22

Секретаря Совбеза Кыргызстана отправили в отставку

Сегодня, 17:13

В Гахе перевернулся автомобиль, есть пострадавший

Сегодня, 17:05

В Грузии учредили партию, выступающую против вступления страны в ЕС и НАТО

Сегодня, 17:00

Началась регистрация детей в частные детские сады

Сегодня, 16:48

Снято ограничение на импорт животных из Грузии

Сегодня, 16:37

Минский процесс закрыт. Чудо: впервые за 30 лет ОБСЕ что-то довела до конца

Сегодня, 16:33

Сын Хачатурова объявлен в розыск

Сегодня, 16:30
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30