В Гахе перевернулся автомобиль, есть пострадавший

В Гахе перевернулся автомобиль BMW, есть пострадавший.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, в Гахе перевернулся легковой автомобиль марки BMW, в результате чего пострадал человек.

Происшествие случилось на участке автомобильной дороги Шеки-Гах, проходящем по территории Гахского района.

Житель села Тураджлы Гахского района Алескеров Анар Ясин оглу, 1987 года рождения, во время движения на легковом автомобиле BMW потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Водитель А.Алескеров, получивший в результате аварии телесные повреждения различной степени тяжести, был доставлен в отделение скорой медицинской помощи Гахской районной центральной больницы (РЦБ).

По данному факту проводится расследование.