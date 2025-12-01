В Бакинском суде продолжаются слушания по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

Заслушаны показания по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, сообщает Trend .

На открытом судебном заседании в Бакинском военном суде под председательством судей Зейнала Агаева, Анара Рзаева и Джамала Рамазанова, а также Гюнель Самедовой в качестве запасного судьи, обвиняемому были предоставлены как переводчик, владеющий русским языком, так и назначенный государством адвокат для представления его интересов.