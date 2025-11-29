Миллиардер из США построил «убежище для конца света»

Предприниматель и автор постапокалиптических триллеров Джейсон Орвис построил автономное «убежище для конца света», где могут жить 200 человек.

Об этом пишет издание People.

Уточняется, что на участке есть склады с 110 тоннами зерна, колодец, солнечные панели, теплицы, оружейная, мастерские, коптильни, помещения для переработки мяса, а также огромный «пищевой сад» — место, засаженное многолетними фруктовыми деревьями, ягодными куставми и овощами, которые растут без пестицидов и химических удобрений. Они дают урожай круглый год.

По словам миллионера, здесь могут выжить до 200 человек — его семья, друзья, медики, фермеры и пчеловоды. Орвис подчеркнул, что в случае коллапса общества важнее не бункеры, а самообеспечение и сильная община, поскольку, по его мнению, «выживают не одиночки с пулеметами, а те, кто объединяется».

«Даже если конца света не будет, умение выращивать еду, работать с землей и делать все вместе с детьми — это лучшее решение, которое мы когда-либо принимали», — заключил он.

