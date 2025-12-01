Минский процесс закрыт. Чудо: впервые за 30 лет ОБСЕ что-то довела до конца

ОБСЕ в ночь на 1 декабря тихо, почти буднично, под протоколы и сухие формулы, закрыла Минский процесс и все связанные с ним структуры - то самое политическое нагромождение, которое долгие десятилетиями изображало из себя механизм урегулирования, но на деле превратилось в музейный экспонат дипломатической импотенции.

В опубликованном заявлении организация сообщила, что «завершила закрытие Минского процесса и связанных с ним структур 30 ноября 2025 года в 23:59» во исполнение решения Совета министров, принятого еще 1 сентября после совместного обращения Армении и Азербайджана к финскому председательству. Это сухое, почти техническое напоминание о том, что машина, много лет ездившая вхолостую, наконец разобрана, а ключи от нее убраны в архив, где ей, по сути, и надлежало находиться все последние годы после разрешения де-факто армяно-азербайджанского конфликта.

ОБСЕ подчеркнула, что завершение всех административных процедур означает окончательное закрытие Минского процесса - не символическое, не частичное, а именно формальное и безвозвратное. Тем самым организация подвела под итог толстую черту и признала то, чего здравомыслящие люди в регионе ждали много лет: фикция международного посредничества, за которой так удобно было скрывать собственную несостоятельность, перестала существовать. Сам факт, что решение стало консенсусным среди всех 57 государств-участников, дополнительно подчеркивает, насколько очевидным и давно назревшим оно было. Никто не стал изображать возражений, никто не попытался в очередной раз оживить механизм, который даже при реанимации не подавал бы признаков жизни.

Официальное заявление тщательно связывает закрытие процесса с исторической Декларацией, подписанной в Вашингтоне 8 августа 2025 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и засвидетельствованной президентом США Дональдом Трампом. Та самая Декларация, которая впервые за десятилетия лишила внешних игроков - особенно тех, кто привык изображать из себя «архитекторов мира» - возможности паразитировать на «карабахской теме». Парадокс в том, что именно внутрирегиональная политическая воля, а не долгие заседания в разноцветных павильонах ОБСЕ и не вдохновляющие речи посредников, привела к тому, к чему стремилось азербайджанское общество. И теперь даже ОБСЕ вынуждена сдержанно констатировать, что процесс завершен, не потому что посредники достигли успеха, а потому что сами стороны сделали то, что третьи страны не смогли или не захотели сделать за десятилетия.

Если вспомнить, как все начиналось, становится ясно, насколько предсказуемым было нынешнее финальное действие. Минская группа была создана в 1992 году для содействия мирному урегулированию карабахского конфликта, и в нее вошли государства, позиционировавшие себя в роли «ответственных международных игроков». Сопредседательствовали США, Россия и Франция – три крупных государства, постоянных члена Совета безопасности ООН, казалось бы, куда уж авторитетнее. Эта тройка стран, интересы которых по другим международным проблемам редко когда совпадали, в вопросе Карабаха почти всегда демонстрировали завидное единодушие. В том числе - и в игнорировании принятых ими же в составе Совбеза ООН четырех резолюций, требовавших полного, безотлагательного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Вместо того чтобы добиваться справедливого урегулирования конфликта через выполнение этих резолюций, страны-посредники пытались вынудить Азербайджан смириться с территориальными потерями. При этом каждая из стран-сопредседателей использовала площадку Минской группы, чтобы укреплять собственные позиции, демонстрировать влияние или просто тянуть время. В итоге никакого урегулирования достигнуто не было, а «Минский процесс» давно превратился в оформление его собственного бессилия. И когда Азербайджан впоследствии требовал роспуска Минской группы как предварительного условия для продвижения к реальному мирному соглашению, он не говорил ничего нового - он лишь озвучивал очевидность, к которой все привыкли настолько, что перестали замечать ее абсурдность.

После военно-политического решения Азербайджаном конфликта Минская группа и вовсе превратилась в политический пережиток, не способный ни на инициативу, ни на поддержку реального процесса примирения. Формат просто превратился в символ международной рутины, его участники и дальше хотели бы имитировали деятельность, накапливать протоколы встреч, выпускать масштабные заявления и при этом не продвигаться ни на шаг. Определенным силам в этих странах было слишком удобно сохранять именно такую систему - расплывчатую, бесконечную, никого ни к чему не обязывающую. Она позволяла, с одной стороны, говорить о важной миссии, а с другой - в критические моменты умывать руки, изображая сторонний нейтралитет. Сегодня, когда процесс закрыт официально, становится ясно, что та критика в адрес института посредничества была даже мягче, чем заслуживал этот механизм.

Армения и Азербайджан, выступившие с совместным обращением к председателю ОБСЕ о ликвидации Минского процесса и его институтов в виде личного представителя действующего председателя и Группы планирования высокого уровня, фактически завершили эпоху, в которой судьба регионального конфликта зависела от сторонних посредников. Этот шаг, совершенный двусторонне, без оглядки на тех, кто долгие годы монополизировал тему, продемонстрировал то, что международные площадки старательно пытались скрывать. В частности, то, что реальное решение могло появиться только тогда, когда его перестали передавать на аутсорсинг внешним столицам.

И сегодня финальное заявление ОБСЕ звучит уже не как акт политической инициативы, а как долгожданное признание того, что формат, который давно перестал быть полезным, отправляется на свалку истории. То, о чем Баку говорил много лет - о необходимости избавиться от бесплодной, тормозящей любое движение конструкции - теперь официально оформлено самой организацией. Остается лишь добавить, что это, вероятно, один из редких случаев, когда международная структура честно признала очевидный факт: попытка урегулировать конфликт без реального понимания региона, без ответственности и без желания довести дело до справедливого результата оказалась не просто неэффективной - она стала препятствием. И вот теперь оно устранено, причем в тот момент, когда его отсутствие уже никем не воспринимается как потеря.

Закрытие Минского процесса означает конец эпохи искусственного удерживания конфликта в состоянии бесконечных обсуждений. Но куда важнее то, что оно подтверждает неизбежное - мирный процесс в регионе больше не зависит от тех, кто привык раздавать советы, не неся за них ответственности. Он формируется там, где живут люди, державшие на своих плечах весь этот многолетний груз. И именно поэтому решение ОБСЕ - хоть и запоздалое, но все же окончательное - можно назвать единственным шагом организации, который действительно способствует устойчивому миру, а не очередной имитации.