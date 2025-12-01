Фонд Гейдара Алиева стал партнером «Фестиваля культуры ОИС: Бакинская творческая неделя»

Фонд Гейдара Алиева стал партнером «Фестиваля культуры Организации исламского сотрудничества (ОИС)».

«Фестиваль культуры ОИС: Бакинская творческая неделя-2025» пройдет 5-11 декабря, ее организаторами выступают Организация исламского сотрудничества и Министерство культуры.

Развитие межкультурного диалога, пропаганда толерантности, мира и уважения к разнообразию - одни из основных направлений фестиваля. Панели, демонстрации, выставки и другие мероприятия, посвященные кино, театру, моде, дизайну, музыке, игровым технологиям, цифровому творчеству и стартапам, которые будут представлены в рамках Творческой недели при участии гостей более чем из 50 стран, представят экосистему креативных индустрий нашей страны в мировом масштабе.

В рамках фестиваля пройдут «Форум культурных и креативных индустрий» (MYFORUM), «Creative Village: выставка культурных и креативных индустрий» (MYEXPO), международная кинопрограмма Baku Cinema Breeze-2025, «Демонстрация восточной моды» - презентации молодых и известных дизайнеров из стран ОИС, международный саммит по игровым технологиям (G-HUB) и другие презентации.