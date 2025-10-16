Ильхам Алиев: Вопросы, вызывавшие недопонимание между Азербайджаном и Францией, остались в прошлом

Вопросы, вызывавшие недопонимание между Азербайджаном и Францией, остались в прошлом.

Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Принимая верительные грамоты новоназначенного посла Франции в Азербайджане Софи Лагут, глава государства напомнил о встрече с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Копенгагене.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в результате этой встречи вопросы, вызывавшие недопонимание между двумя странами, остались в прошлом. Подчеркнув, что в двусторонней повестке дня начался новый период, глава государства коснулся важности восстановления и развития, прежде всего, межличностных и деловых контактов, сотрудничества в культурной, гуманитарной областях.

Посол в свою очередь отметила, что в отношениях между Азербайджаном и Францией открылась новая страница, и сказала, что приложит усилия для развития двусторонних связей.