 Какие вопросы будут обсуждаться на следующем заседании Милли Меджлиса | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Какие вопросы будут обсуждаться на следующем заседании Милли Меджлиса

First News Media21:00 - Сегодня
Какие вопросы будут обсуждаться на следующем заседании Милли Меджлиса

Обнародована повестка следующего заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании парламента, которое состоится 19 декабря, будут обсуждаться следующие 12 вопросов:

1. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и Суверенитета»;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики» от 28 июня 2024 года номер 1194-VIQD;

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об отходах»;

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (первое чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, Закон Азербайджанской Республики «Об охране памятников истории и культуры» и Закон Азербайджанской Республики «О культуре» (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О нотариате» и «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О табаке и табачных изделиях», «О рекламе» и «Об ограничении потребления табачных изделий» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об общем образовании» (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения», «О государственной пошлине», «О молодежной политике», «Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав детей», «О питании младенцев и детей раннего возраста», «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О борьбе с торговлей людьми», «О социальных пособиях», «О трудовых пенсиях», «О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях», «О физической культуре и спорте», «Об образовании», «О социальных услугах», «Об обязательной диспансеризации детей», «О профессиональном образовании», «О правах лиц с инвалидностью», «Об общем образовании», «О донорстве и трансплантации органов и (или) тканей человека», «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения» от 29 ноября 2024 года номер 79-VIIQD и «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения» от 7 марта 2025 года номер 151-VIIQD» (второе чтение).

Поделиться:
287

Актуально

Общество

Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершилось - ФОТО

Политика

Азербайджан представлен на мероприятии в Анкаре по случаю Всемирного дня ...

Политика

Какие вопросы будут обсуждаться на следующем заседании Милли Меджлиса

От редакции

Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая ...

Политика

Азербайджан представлен на мероприятии в Анкаре по случаю Всемирного дня тюркских языков - ФОТО

Какие вопросы будут обсуждаться на следующем заседании Милли Меджлиса

Эрдоган: Турция с нового года предпримет символические шаги по нормализации отношений с Арменией

Эрдоган: Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Конгресс США внесен законопроект об отмене ограничений на предоставление помощи Азербайджану

Азербайджан принимает участие на XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

Пашинян: Подписание мирного соглашения с Азербайджаном открывает новые возможности для инвестиций

В России спецназ провел операцию против представителей азербайджанской диаспоры

Последние новости

Азербайджан представлен на мероприятии в Анкаре по случаю Всемирного дня тюркских языков - ФОТО

Сегодня, 22:40

Определились лучший игрок и тренер 2025 года по версии ФИФА

Сегодня, 22:20

14-летняя школьница, которую собирались выдать замуж, систематически пропускала занятия - ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня, 22:05

Депутат: Вещества в электронных сигаретах наносят необратимый вред легким

Сегодня, 21:40

Саудовская Midad один из основных претендентов на покупку международных активов Лукойл

Сегодня, 21:22

Какие вопросы будут обсуждаться на следующем заседании Милли Меджлиса

Сегодня, 21:00

В столичном детском саду детей кормят протухшим мясом? - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Вынесен приговор руководителю реабилитационного центра, в котором пациент умер в результате пыток

Сегодня, 20:30

Бензема арендовал Лувр за 12 тысяч евро ради свидания с девушкой

Сегодня, 20:15

Жертвы домашнего насилия не будут платить госпошлину за выдачу охранного ордера

Сегодня, 20:00

Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершилось - ФОТО

Сегодня, 19:50

В России полностью заблокируют YouTube

Сегодня, 19:45

Самое дорогое имущество Руфата Гаджиева снято с ареста и возвращено ему - СПИСОК

Сегодня, 19:30

Подписана Конвенция о создании комиссии по искам против РФ за ущерб Украине

Сегодня, 19:15

14-летняя невеста: «Они собирались ждать, пока мне исполнится 18 лет» - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Представлены последние изменения в налоговом и социально-страховом законодательстве

Сегодня, 18:45

Легендарный сумоист сможет участвовать в чемпионате мира в Баку в качестве звездного гостя

Сегодня, 18:30

Баку объявлен Спортивной столицей мира на 2026 год - ФОТО

Сегодня, 18:15

Volkswagen закрывает завод в Германии из-за финансовых проблем

Сегодня, 18:02

Еще 21 семье в селе Сос вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:00
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00