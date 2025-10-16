Начинается судебный процесс по делу лица, арестованного СГБ и обвиняемого в финансировании терроризма
Начинается судебный процесс по уголовному делу в отношении Намига Набиева, арестованного Службой государственной безопасности (СГБ) и обвиняемого в финансировании терроризма.
Как сообщает AПA, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Председательствовать на процессе будет судья Нигяр Иманова.
Подготовительное заседание назначено на 28 октября.
Намиг Набиев обвиняется по статьям 167-3.1 (хранение религиозно-экстремистских материалов) и 214-1 (финансирование терроризма) УК Азербайджана.
Он может быть лишен свободы сроком от 10 до 14 лет.
