Начинается судебный процесс по делу лица, арестованного СГБ и обвиняемого в финансировании терроризма

Начинается судебный процесс по уголовному делу в отношении Намига Набиева, арестованного Службой государственной безопасности (СГБ) и обвиняемого в финансировании терроризма.

Как сообщает AПA, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Председательствовать на процессе будет судья Нигяр Иманова.

Подготовительное заседание назначено на 28 октября.

Намиг Набиев обвиняется по статьям 167-3.1 (хранение религиозно-экстремистских материалов) и 214-1 (финансирование терроризма) УК Азербайджана.

Он может быть лишен свободы сроком от 10 до 14 лет.