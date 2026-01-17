Глава Госкомитета рассказал об опыте Азербайджана в сфере доступного жилья - ФОТО

Глава Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев в рамках участия в 35-м Высокоуровневом заседании Международного центра Низами Гянджеви выступил на панельной дискуссии, посвященной совместным подходам к решению одного из самых актуальных вызовов современности - глобального жилищного кризиса.

Как передает 1news.az, в ходе панельной дискуссии было отмечено, что изменение климата, вынужденное перемещение населения и демографические изменения выдвигают жилищный вопрос в центр городской повестки. В этом контексте Анар Гулиев подчеркнул важность рассмотрения жилья не как отдельной сферы, а как одного из ключевых столпов безопасных, инклюзивных и устойчивых городов и населенных пунктов.

Председатель Комитета поделился опытом Азербайджана в сфере доступного жилья, а также рассказал о восстановительных и реконструкционных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре на основе принципа «восстановление лучше, чем было», и о трансформационных подходах, обеспечивающих возвращение населения на родные земли.

Он отметил, что существующие вызовы в жилищной сфере не могут быть решены ни одной страной в одиночку. В этой связи Анар Гулиев подчеркнул значение международного сотрудничества и пригласил коллег принять участие в 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству, которая пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года.