В Казахстане назначен новый нальник генштаба ВС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Каныша Абубакирова начальником генерального штаба вооруженных сил страны, сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

Ранее Абубакиров занимал пост заместителя министра обороны республики. Он сменил на текущем посту Султана Камалетдинова, который был назначен Токаевым на должность начальника Генштаба ВС страны в январе 2024 года. Причины кадровых решений главы государства не приводятся.

Источник: ТАСС